23 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan’ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız 10 altın, 10 gümüş, 28 bronz madalya, toplamda 48 madalya kazandı. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Macaristan’ın Gyor kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli sporcuların elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.

"Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum." sözlerini kullanan Kayıcı, şunları söyledi:

"Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, bakan yardımcılarımız Sayın Hamza Yerlikaya, Sayın Sinan Aksu, Sayın İhsan Selim Baydaş ve Sayın Halis Yunus Eröz’e ile Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin Bozgeyik ile bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum."

Madalya kazanan milli sporcular

Avrupa şampiyonu olan milli sporcular

Cengizhan Kuru 75 kilo

Devrim Aydın 60 kilo

Kübranur Sözübek 70 kilo

Rumeysa Ataş 65 kilo

Seyit Battal Ay 54 kilo

Tuğçe Fedakartürk 56 kilo

İlknur Kurt 60 kilo

Zehra Doğan 52 kilo

Mehmet Memilioğlu 91 kilo

Afra Adıyaman 50 kilo

Avrupa 2.’si olan milli sporcular

Barış Gözütok 91 kilo

Elif Tarayan 52 kilo

Gizem Kocaoğlu 48 kilo

Muhammed Abdulbakir Çalcalı 81 kilo

Yunus Erçin 63,5 kilo

Ali Ataberk Gürbüzcan 54 kilo

Kadir Emre Aydoğan 71 kilo

Saide Çetintaş 48 kilo

Halil Burak Dursun 94 kilo

Cansu Bükülmezoğlu 70 kilo

Avrupa 3.’sü olan milli sporcular

Beyza Aydın 70 kilo

Fatih Koçyiğit 57 kilo

Mustafa Danışmaz 86 kilo

Turan Tuncer 71 kilo

Yunus Baybura 51 kilo

Yusuf Ziya Çayan 91 kilo

Batuhan Bayram Demir 86 kilo

Bilge Su Gürel 70 kilo

Can Özbatur 91 kilo

Hayrullah Denizci 51 kilo

İbrahim Ethem Çakır 63,5 kilo

Sena Nur Kocaoğlu 70 kilo

Tuğçe Bektaş 65 kilo

Berkay Ozan Şahin 57 kilo

Burhan Karık 74 kilo

Dilara Karapınar 70 kilo

Emir Coşkundeniz 84 kilo

Vatan Kılıç 89 kilo

Zeliha Çavuşoğlu 50 kilo

Zöhre Merve Öztürk 60 kilo

Elif Özkan 65 kilo

Hasan Akçalı 89 kilo

Merve Tosun 70 kilo

Samet Sakar 79 kilo

Sedef Merdün 55 kilo

Selçuk Yıldırım 94 kilo

Talha Emir Buldu 94 kilo

Yusuf Oflu 57 kilo