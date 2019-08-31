23 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan’ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız 10 altın, 10 gümüş, 28 bronz madalya, toplamda 48 madalya kazandı. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Macaristan’ın Gyor kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli sporcuların elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.
"Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum." sözlerini kullanan Kayıcı, şunları söyledi:
"Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, bakan yardımcılarımız Sayın Hamza Yerlikaya, Sayın Sinan Aksu, Sayın İhsan Selim Baydaş ve Sayın Halis Yunus Eröz’e ile Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin Bozgeyik ile bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum."
Madalya kazanan milli sporcular
Avrupa şampiyonu olan milli sporcular
Cengizhan Kuru 75 kilo
Devrim Aydın 60 kilo
Kübranur Sözübek 70 kilo
Rumeysa Ataş 65 kilo
Seyit Battal Ay 54 kilo
Tuğçe Fedakartürk 56 kilo
İlknur Kurt 60 kilo
Zehra Doğan 52 kilo
Mehmet Memilioğlu 91 kilo
Afra Adıyaman 50 kilo
Avrupa 2.’si olan milli sporcular
Barış Gözütok 91 kilo
Elif Tarayan 52 kilo
Gizem Kocaoğlu 48 kilo
Muhammed Abdulbakir Çalcalı 81 kilo
Yunus Erçin 63,5 kilo
Ali Ataberk Gürbüzcan 54 kilo
Kadir Emre Aydoğan 71 kilo
Saide Çetintaş 48 kilo
Halil Burak Dursun 94 kilo
Cansu Bükülmezoğlu 70 kilo
Avrupa 3.’sü olan milli sporcular
Beyza Aydın 70 kilo
Fatih Koçyiğit 57 kilo
Mustafa Danışmaz 86 kilo
Turan Tuncer 71 kilo
Yunus Baybura 51 kilo
Yusuf Ziya Çayan 91 kilo
Batuhan Bayram Demir 86 kilo
Bilge Su Gürel 70 kilo
Can Özbatur 91 kilo
Hayrullah Denizci 51 kilo
İbrahim Ethem Çakır 63,5 kilo
Sena Nur Kocaoğlu 70 kilo
Tuğçe Bektaş 65 kilo
Berkay Ozan Şahin 57 kilo
Burhan Karık 74 kilo
Dilara Karapınar 70 kilo
Emir Coşkundeniz 84 kilo
Vatan Kılıç 89 kilo
Zeliha Çavuşoğlu 50 kilo
Zöhre Merve Öztürk 60 kilo
Elif Özkan 65 kilo
Hasan Akçalı 89 kilo
Merve Tosun 70 kilo
Samet Sakar 79 kilo
Sedef Merdün 55 kilo
Selçuk Yıldırım 94 kilo
Talha Emir Buldu 94 kilo
Yusuf Oflu 57 kilo