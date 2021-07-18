Gençler Avrupa Judo Kupası'nı 1 madalya ile tammaladık
Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nın son gününde tatamiye çıkan milli sporcular madalya kazanamadı. Türkiye, erkek judocularla katıldığı organizasyonu bir bronz madalyayla tamamladı. Milli sporcu Umalt Demirel, dün erkekler 73 kiloda üçüncü olmuştu.
Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nda müsabakalar tamamlandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde tatamiye çıkan milli sporcular madalya kazanamadı.
90 kiloda Cem Ata Demirtaş ve 100 kiloda İbrahim Halil Özmen repesajda, 81 kiloda Berke Çırpan ve 100 kiloda Fatih Enes Acet, ilk turda rakiplerine yenildi.
Türkiye, erkek judocularla katıldığı organizasyonu bir bronz madalyayla tamamladı. Milli sporcu Umalt Demirel, dün erkekler 73 kiloda üçüncü olmuştu.