Gençler 2 bin 800 rakımda kayak yaptı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın 100’üncü gününde” 100 sporcusuyla 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde kayak, uçurtma ve bisiklet etkinliği düzenledi. Kayak merkezinin zirvesine sprey boyalarla “100. Yıl” yazısı yazan 100 genç, ellerindeki Türk bayraklarıyla pistten aşağı iniş gerçekleştirdi. Uçurtma şenliğinin de düzenlendiği etkinlik, kente bisiklet turuyla son buldu. Burada açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, gençlik haftasının 100’üncü günün de 100 sporcu ile çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "19 Mayıs olmasına rağmen kayak sezonumuz devam ediyor. Pistimizde yaklaşık 2 metre kar var. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denize girerken, biz burada kayak yapıyoruz. Bu aslında ülkemizin ve memleketimizin zenginliklerinden biridir. İnşallah bu güzellikleri değerlendirerek Türkiye ve dünyaya tanıtırız” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Gülay Akmaz isimli sporcu, 19 Mayıs gençlik haftası etkinlikleri çerçevesinde arkadaşlarıyla kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade ederken, Sema Zirek isimli sporcu da, 19 Mayıs çerçevesinde etkinlik düzenleyen herkese teşekkür etti.

İHA