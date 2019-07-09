Genç yüzücülerden büyük başarı

Rusya’da düzenlenen 2019 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası sona erdi. Milli yüzücüler kazandığı 2 gümüş, 3 bronz madalyanın yanı sıra, 38 yeni Türkiye rekoru kırdı ve 11 olimpiyat B kotası, 1 olimpiyat A kotası elde etti.

09 Temmuz 2019, Salı 06:01
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Genç yüzücülerden büyük başarı

Millilerde Demirkan Demir, 100m kurbağalamada (1.00.84) bronz madalya, Beril Böcekler ise 800m serbest stilde (8.34.56) ve 1500m serbestte (16.21.39) gümüş madalya elde etti. Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç’ten oluşan 4x100m Mix Bayrak Takımı ve Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Emir Şimşek ve Baturalp Ünlü’den oluşan Erkek 4x100 Karışık Bayrak Takımı da şampiyonayı bronz madalya ile kapattı.

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