Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya, 43 ilden yaklaşık 600 sporcu katılıyor. Şampiyonanın üçüncü gününde üst minik kadınlar çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi. Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Boks Federasyonunun 2020 faaliyet programında yer alan müsabakaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Şampiyonada finallerin pazar günü oynanacağını belirten Çınar, "Katılımın yüksek olduğu bir şampiyona. Her şey güzel gidiyor. Bütün sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şampiyonada ter döken sporcuların Türk kadın boks takımının altyapısını oluşturduğunu ifade eden Çınar, şunları dile getirdi:

"Üst minik, yıldız ve gençler uluslararası arenada Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek sporcular burada bütün gücüyle mücadele ediyorlar. Çünkü hedefleri büyük. Burada Türkiye şampiyonu olan sporcularımız ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecekler. İstiklal Marşı’mızı okutacak sporcular burada şampiyon olmuş olacak." diye konuştu.