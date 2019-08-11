Balıkesir’de faaliyet gösteren Çelpa Spor Kulübü dünyanın en zor spor dallarından olan Triatlon branşında büyük başarılara imza attı. Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Çelpaspor Kulübü genç erkeklerde Bartu Ören ile balkan şampiyonluğu, genç kadınlarda ise Elif Polat’la balkan 2.'liği elde ederek hem Balıkesir’i hem de Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler.

Çelpa Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü İlker Sezen, Balkan Şampiyonası'ndaki derecelerle çalışmalarının meyvelerini topladıklarını ifade ederken bundan sonraki hedeflerinin Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu'nun yanı sıra 2024 Olimpiyatları'nda mücadele etmek olduğunu söyledi. İlker Sezen, "Çelpa Spor Kulübü'nde yüzme ve triatlon eğitmenliği yapıyorum. Kulübümüzde 80 lisanslı sporcumuz var. 3-4 Ağustos’ta sporcularımızla Balkan Şampiyonası'na katıldık. Bartu Ören, Elif Polat ve Nazik Tuba Kestel ve Birsu Ulkat ile şampiyonada mücadele ettik. Balkan Şampiyonası'nda 2 kürsü gördük. Bunlardan biri Balkan Şampiyonluğu. Erkeklerde Bartu Ören’le İstiklal Marşımızı balkan ülkelerine karşı okuduk ve bayrağımızı dalgalandırdık. Genç kadınlarda Elif Polat balkan 2.'si, Nazik Tuba Kestel Balkan 5.'si, Birsu Ulkat da Balkan 6.'sı oldu. Triatlon branşında Balıkesir olarak şu anda Türkiye’de çok iyi bir yerimiz var. Hedeflerimiz Balkan Şampiyonası'ndan sonra daha da büyüdü. Sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Sonrasında Dünya şampiyonluğu ve 2024’te Olimpiyatları hedefliyoruz. Triatlon dünyada çok elit bir branş. Avrupa’da keza öyle. Futboldan sonra en çok lisanlı sporcu bulunan bir branş. Zevkli bir branş olmasının yanı sıra sabır ve emek isteyen de bir branş" dedi.

"Eğitimle sporu bir arada götüreceğiz”

Antrenör Sezen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler triatlon çalışmalarımızı yapmak için haftada 6 gün sabah akşam antrenmanlar yapıyoruz. Daha öncesinden okulla beraber yürütmek için zorlanıyorduk. Haftanın 6 günü olduğu için ciddi bir vakit gerekiyor. Ama bu sene çok önemli bir okuldan çok önemli bir destek aldık. Milli sporcularımıza yüzde 100 burs verdiler. Bu nedenle okul yönetimine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum bize verdikleri destekler nedeniyle. Bizim tek hedefimiz buydu. Bunu gerçekleştirirsek daha büyük hedefler koyabileceğimize inanıyorduk. Çünkü Türkiye’deki en büyük sıkıntı eğitimle sporun bir arada yürütülememesi. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Pusula Koleji sayesinde bu hayallerimizin daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Bu yıl sabah antrenmanımızı yaptıktan sonra normal ders eğitimimizi alacağız ve tekrardan servise binip tekrar geriye havuza yada stadyuma çalışmaya gideceğiz. Ders ve antrenmanları bir arada götüreceğiz. Çok büyük başarılar elde ediyoruz. Balıkesir’de hatta Türkiye’de fark oluşturduğumuza inanıyorum. Bununda desteklenmesini ve görülmesini istiyoruz. Belediyelerimizden ve iş adamlarından destek bekliyoruz. Biz özel bir kulüp olabiliriz belki ama Balıkesir’in ismini duyuruyoruz. Bizim tek amacımız Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak. Sporcularımızla velilerimizle bir bu desteği bekliyoruz. Destek yok değil ama daha büyük hedefler için daha büyük desteklere ihtiyacımız var"

Bartu Ören; “Hocamın sözü bana güç verdi”

Balkan şampiyonu olarak Balıkesir’in adını duyuran Bartu Ören; "Koşu bölümünde ilk 1250 metreye 4. girdim. O an hocamın bir sözü aklıma geldi. 'Göğsünüzde taşıdığınız Türk Bayrağı'nı hissederek koşun' dedi. O söz aklıma geldikten sonra içimde bir güç oluştu ve bütün rakiplerimi geçerek yarışı birinci olarak bitirdim. 17 yaşındayım. Çelpa Spor Kulübü adına yarışmalara katılıyorum. Aynı zamanda triatlon Milli Takım sporcusuyum. Triatlona ilk başta yüzme branşında başladım. Yüzme alt yapılı bir sporcuyum. 5 yıldır yüzme yapıyorum. Triatlona başlayalı da 3 yıl oldu. Ülkemizde yapılan triatlon yarışlarında elde ettiğim başarılardan dolayı milli takım kampına çağrıldım. 15 günlük kampın ardından Balkan Şampiyonası'na katıldım. Şampiyon olarak İstiklal Marşımızı diğer ülkelere karşı gururla okuttum” şeklinde konuştu.

Birsu Ulkat; “Daha büyük başarılar için mücadele edeceğim”

Birsu Ulkat, Balkan Şampiyonası'ndaki 6.'lık derecesinin ardından daha büyük hedefler için mücadele edeceğini vurguladı. Birsu Ulkat, "5 yıldır triatlon sporu ile uğraşıyorum. İlker hocamla birlikte başladım. 7-8 yaşından bu yana yüzme ile ilgileniyorum. Milli takım sporcusuyum. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil ettim. Elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Balkan 6.'sı oldum. Daha büyük hedeflerim var. Daha iyi çalışarak şampiyon olmaya çalışacağım. Türkiye adına yurt dışında başarı elde etmek için gayret göstereceğim” dedi.

Nazik Tuba Kestel; “Artık hedefim kürsü”

Nazik Tuba Kestel ise Balkan Şampiyonası'nda 5. olduğunu belirtirken bundan sonra kürsü için çalışacağını söyledi. Kestel, "4 yıldır triatlon sporuyla ilgileniyorum. Yüzme altyapılıyım. Hocalarımın beni keşfetmesiyle triatlona yöneldim. Ben de milli takım sporcusuyum. 2 haftalık bir kamp sürecimiz oldu. Bu kamptan sonra direkt Balkan Şampiyonası'na geçtik. Ben genç kızlar kategorisinde 5.'lik elde ettim. Balkanda hedeflediğim sonucu aldığım için bundan sonraki hedefim kürsü ve Avrupa’da derece elde etmek” ifadelerini kullandı.

İHA