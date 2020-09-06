Genç sultanlar köşke çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Kızlar Voleybol Milli Takımımız’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde U19 Avrupa Şampiyonası’nda final mücadelesi veren ve Sırbistan’ı 3-2 yenip tarihinde ikinci kez altın madalya kazanan Genç Sultanlar, o anlamlı günde tüm Türkiye’ye çifte mutluluk yaşatmıştı. Elde edilen şampiyonluğun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım oyuncularını ve teknik ekibi görüntülü olarak arayarak tebrik etmişti. Bu konuşma sırasında da Erdoğan takımı makamına davet ettiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a altın madalya

İşte bu davet dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Sultanlar’ı dün Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen buluşmada, Cumhurbaşkanı önce tüm oyuncuları tek tek selamladı ardından sohbet etti. Türkiye Voleybol Federasyonu Akif Üstündağ’ın da bulunduğu görüşmede, Genç Sultanlar’ın kazandığı altın madalyalardan bir tanesi Cumhurbaşkanı’na hediye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonluk madalyasını büyük bir gururla boynuna taktı.