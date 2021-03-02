Genç snowboardcular Dünya Şampiyonası’nda mücadele etti

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takım sporcuları Slovenya'nın Rogla kentinde düzenlenen FIS Snowboard Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Genç milli sporcular Selin Gülce Güler, Nisa Özsoy, Uğur Koçak ve Emre Boydak müsabakalarda gösterdikleri performans ile gelecek için umut vadetti. Bu önemli sınavda milli sporculara Türkiye Kayak Federasyonu'ndan idareci olarak Naim Onur Özkul, antrenör olarak ise Ahmet Aras ve dünyaca ünlü Sloven antrenör Tomaz Bernik eşlik etti.

“GELECEK İÇİN UMUTLUYUZ”

Çok genç bir kadrodan oluşan milli takımın müsabakalardaki performansına değinen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, “Bu genç kadromuz, Türkiye Kayak Federasyonu çatısı altında devletimizin kendilerine sunduğu imkan ve destekler ile önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda başarıyı hedeflemekte. Snowboard Alpine disiplininde dünya klasmanında ilk sıralarda yer alan sporcuların yaş ortalamaları 31 iken, gelecek dönemlerde başarı hedefi ile yeni ve genç bir kadro oluşturan milli takımımızın yaş ortalaması 18. Bu noktada sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.