Genç satranç sporcusu Atakan Mert Biçer, FM unvanı aldı

Genç satranç sporcusu Atakan Mert Biçer, FIDE Ustası (FM) unvanı almaya hak kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki genç sporcu Atakan, 1. IM Norm Turnuvası Pınar Grubu’nda mücadele etti. Turnuvada 2300 ELO barajını geçen Atakan, FM unvanı ve ayrıca 2500 ELO performansını da geçerek Uluslararası Usta (IM) normu almaya hak kazandı.

10 sporcunun kapalı takım turnuvası olarak yarıştığı turnuvada, 2308 ELO ortalamasına sahip rakiplerine karşı ilk 5 maçını da kazanan genç satranççı, turnuvanın daha yarısına gelmeden FM unvanı hakkı elde etti.

Toplamda 10 maçtan 8 puan çıkaran Atakan, turnuvada 195,2 ELO kazanarak 2364 canlı ELO puanına ulaşmayı başardı, ayrıca 2548 ELO performansı göstererek ilk IM normunu da aldı.