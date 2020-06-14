Beşiktaş’ta dün akşam Ersin Destanoğlu’nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz da Caner Erkin’in yerine sol bekte görevlendirildi. Bu sezon Süper Lig’de Göztepe, Türkiye Kupası’nda ise Erzincanspor karşısında görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla 3. mücadelesindeki görüntüsüyle de teknik ekibi memnun etti.

Rıdvan, birçok pozisyonda rakip takımın tecrübeli hücumcuları; Sinan Gümüş ve Lukas Podolski gibi isimlere geçit vermeyerek alkış topladı. Genç yıldız adayı, 78 dakika oyunda kaldı.