Genç okçulardan çifte altın

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde devam etmekte olan 2019 Salon Avrupa Şampiyonası’nda takım kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye, takım müsabakaları sonrası, 2’si altın 2’si bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Ve sıralamada Rusya’nın (3 altın, 1 bronz) ardından ikinci sıraya yerleşti.

4 madalyadan 3’ü klasik yayda, 1’i ise makaralı yayda geldi.

Finalde Rusya’yı 5-1’le yendik

Avrupa Salon Şampiyonası’nda özellikle de gençler kategorisindeki milli okçularımız gözdoldurdu, madalyalar kazandı. Türkiye’nin iki altın madalyasını da genç sporcularımız kazandı.

Erdal Meriç Dal, Efe Gürkan Maraş ve Musa Arzuman’dan oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımımız, finalde Rusya’yı 5-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Bir şampiyonluk da Makaralı Yay Genç Erkek Takımımız’la geldi. Göksel Altıntaş, Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız’dan oluşan Ay-Yıldızlılar finalde İtalya’yı 233-232’yle mağlup edip ikinci altını ülkemize kazandırdı.

Klasik Yay Genç Kız Takımımız da İtalya’yı 5-4 yenerek bronz madalya elde etti.

Bireyselde 5 sporcumuz var

Takım kategorisinde büyüklerdeki tek madalya ise Mete Gazoz, Fatih Bozlar ve Muhammed Bilal Güneri’den oluşan Klasik Yay Erkek Takımı’yla geldi. Ekibimiz üçüncülük maçında, uzatma vuruşlarıyla İtalya’yı 5-4 yendi.

Makaralı Yay Büyük Erkek Takımımız ise üçüncülük mücadelesinde Hollanda’ya 236-233 yenilerek kürsünün dışında kaldı.

Bireysellerde madalyalar bugün sahibini bulacak. Gençlerde yarışlar saat 09.30’da, büyüklerde ise saat 14.00’te başlayacak.

Makaralı Yay’da 5 sporcumuz madalya için ok atacak.