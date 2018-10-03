Genç millilerin aday kadrosu belli oldu

Hırvatistan ile deplasmanda iki özel müsabaka oynayacak 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 9 ve 11 Ekim tarihlerinde başkent Zagreb’de Hırvatistan’la karşılaşacak ay-yıldızlıların aday kadrosu ilan edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Ekim Cumartesi günü Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelip, 2 gün süresince çalışmalarını burada sürdürecek.

Teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki millilerin Hırvatistan maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Berke Özer (Fenerbahçe), Doğukan Özkan (Beşiktaş).

Defans: Berkehan Biçer, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz (Altınordu), Erdoğan Kaya (Beşiktaş), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Muhammet Ömer Çakı (Fenerbahçe).

Orta Saha: Abdussamed Karnuçu , Atalay Babacan, Recep Gül, Süleyman Luş (Galatasaray), Behlül Aydın (Trabzonspor), Berkay Görmez, Berkin Taşkın (Altınordu), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Umut Güneş (VfB Stuttgart).

Forvet: Burak Temir (1461 Trabzon), Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VfB Bochum).

AA