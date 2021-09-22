Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Casdelldefas kentinde düzenlenen şampiyonada, yüzme, koşu ve atış branşlarını içeren triathle yarışlarına Türkiye’den 11, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorisinde 16 milli sporcu katıldı.

Sporculardan, 13 yaş altı kadınlar kategorisinde Elif Naz Aktaş, 13 yaş altı erkekler kategorisinde Abdullah Yıldırım, 11 yaş altı kadınlar kategorisinde Aylin Yılmaz ve 11 yaş altı erkekler kategorisinde Mustafa Sertkaya, altın madalya kazandı.

Şampiyonada,15 yaş altı erkekler kategorisinde Türker Bahar, 13 yaş altı kadınlar kategorisinde Asu Zeynep Namazcı ve 11 yaş altı erkekler kategorisinde Mehmet Emir Canbazoğlu, Avrupa ikincisi oldu.

Turnuvada, 17 yaş altı kadınlar kategorisinde Başak Yaprak Boğan, 17 yaş altı erkekler kategorisinde Erkan Altunay ve 13 yaş altı erkekler kategorisinde Semih Eren, bronz madalya kazandı.

15 yaş altı erkekler kategorisinde Kutay Ababay dördüncü, 15 yaş altı kadınlar kategorisinde Rana Öztürk beşinci, Sudenaz Pekgöz ise altıncı sırada yarışı tamamladı. 17 yaş altı kadınlar kategorisinde Ayşegül Ömür altıncı, 17 yaş altı erkekler kategorisinde Mehmet Ali Koçak beşinci sırada yarışı bitirdi.

11 yaş altı kadınlar kategorisinde milli sporcu Nadide Çakan Nehir ise sakatlandığı için yarışı tamamlayamadı.

Şampiyona 26 Eylül’de tamamlanacak

Yarın Triathle Karışık Bayrak Yarışı ve Laser Run Karışık Bayrak Yarışıyla devam edecek şampiyonada, Ferdi Laser Run Yarışları 24 Eylül’de, Biathle Karışık Bayrak Yarışı müsabakaları 25 Eylül’de yapılacak.

Şampiyona 26 Eylül’de yapılacak ferdi biathle yarışlarıyla tamamlanacak. (AA)