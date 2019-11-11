Genç Milliler’den ATA’ya saygı

U17, U19 ve Kadın A Milli Takımlarımız, kamp yaptıkları tesislerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.

U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları için kamp yaptığı Antalya’da, U17 Milli Takımımız, Amerika’da düzenlenecek Nike Dostluk Turnuvası maçları öncesi kamp yaptığı İstanbul’da, Kadın A Milli Takımımız da Ukrayna maçı için kamp yaptığı İzmir’de kaldıkları otelde saat 09.05’te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına saygı duruşunda bulundu.