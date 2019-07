Genç milli yüzücüler yurda döndü

Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen '2019 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli yüzücüler, Türkiye'ye döndü.

Tarifeli uçakla başkent Moskova'dan gelen mili kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın ile sporcuların yakınları karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, şampiyonada emeği geçen sporcular, antrenörler ve ilgili görevlilere başarılarından dolayı teşekkür etti. Gençlere imkan verildiğinde daha iyileri yapabildiğini gösterdiklerini ifade eden Yalçın, "İnşallah bunlar 2024 ve 2028'in ayak sesleridir. Bu gelen genç takım şu ana kadar 80 yarışa girdi. Yaklaşık 53 best timeleri var, 17 tane final ve 17 yarı finalle geri dönüyorlar. Tarihimizde ilk olarak beş tane madalya aldık" dedi.

Şampiyonada dört tane madalyayı bir salise ile kaçırdıkları için şansız olduklarını da dile getiren Yalçın, "Yerli ve milli olduğunu zaman başarı gelecektir. Buradaki bütün ekip yerli ve millidir. Kendi çocuklarımızdır. Bu çocuklarımıza aynı imkanları vermeye devam edeceğiz. İnşallah olimpiyatlarda bizi en güzel şekilde temsil edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

GENÇ MİLLİ YÜZÜCÜLER ÖNEMLİ BAŞARI

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular da önemli başarılar kazandıklarını dile getirdiler. Milli yüzücü Beril Böcekler, turnuvadan 2 gümüş madalya ile döndüğünü, 1500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçtiğini belirtti. Bunu başaran ilk Türk kadın sporcu olduğuna dikkati çeken Böcekler, takım olarak birbirlerine destek olduklarını ve beraber başardıklarını söyledi.

Böcekler, yarış esnasında Türk bayrağı sallayarak destek olan arkadaşlarının kendisini çok etkilediğini ifade ederek, "Bin beş yüzme metre serbestin yarı finalinde en kötü kulvarda yarışıyordum. Sekinci kulvardaydım. Oradaki seride geriden gelerek ikinci oldum. Genelde de ikinci oldum. Bu derecemle olimpiyat A barajını geçtim. Şu an olimpiyat barajı için sekiz yüze bir saniyem kaldı. İlk önce onu geçmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu.

"FİNAL BİLE GÖREMEZKEN BU SENE SÜRPRİZ MADALYALAR ALDIK"

Demirkan Demir,100 metre kurbağalamada üçüncü olduğunu, bu sene ikinci kez Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katıldığını belirtti. Milli takımın her sene kendisini geliştirdiğini dile getiren Demir, "Daha öncelerde final bile göremezken bu sene sürpriz madalyalar aldık. Bu çok güzel bir duygu" dedi.

Aleyna Özkan da ilk senelerde takım olarak çok zorlanırken şimdi finallerde başarı için çalıştıklarını söyledi. Özkan, bu turnuvada ilklere imza atıldığını, madalyalar kazandıklarını kaydederek, "Bu sene de çok büyük başarılarla döndük. Birçok madalya aldık. Herkes en iyi derecelerini yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcuların gelişleri

-Genç milli yüzücüler

-Madalyalı fotoğraflar

-Başkan Yalçın ile röp

-Madalya kazanan sporcuların açıklamaları

-Genel ve detaylar

(FOTOĞRAFLI)