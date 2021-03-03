Genç Milli Takım antrenörlerinin çalışma grubu toplantısı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlandı. Teorik çalışmaların yanında saha uygulamalarının da yapıldığı toplantıda, "Merkezden hücum", "Takım halinde press" ve "Geriden oyun kurma" konu başlıkları sahada işlenirken, teorik çalışmalarda "Genç Milli Takımların oyun felsefesi", "Oyun felsefesi nasıl geliştirilir?", "Oyuncu profili nasıl geliştirilir?", "Oyun planlarının analizi ve tasarlanması", "Oyun kurma metotları ve maça yansımaları", "Oyunun bölümlerini ve prensiplerini geliştirmek", "Dünya standartlarına göre gelişmek", "Dünya futbolundaki trendler" ve "Oyun tarzını geliştirmek" konu başlıkları irdelendi.

Grup çalışmalarının da yapıldığı toplantıda Genç Milli Takım antrenörleri aktif rol oynarken, yapılan çalışmalar sonunda geri bildirimler ile değerlendirmeler yapıldı.

Antrenör Danışmanı Peters Bernhard ve yardımcısı Levent Sürme'nin eğitimci olarak destek verdiği toplantının son oturumuna A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcıları Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Kerem Yavaş da katıldı.