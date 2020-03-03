Genç milli motosikletçiler Katar’da sezona başlıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporculardan Deniz Öncü, 8 Mart Pazar günü Katar’ın Losail pistindeki Moto3 Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağında mücadele edecek.

20 ayaktan oluşan şampiyonada Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla boy gösterecek. 17 yaşındaki sporcu, 6 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara, 7 Mart Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Sezonun 18 turluk ilk yarışı ise pazar günü saat 16.20’de başlayacak.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Katar’da MotoGP sınıfının yarışı yapılmayacak.

Galip Satıcı, Asya Yetenek Kupası’nda

Yetenekli sporcuların yarış kariyerlerine başladıkları Idemitsu Asya Yetenek Kupası da Katar’da başlayacak. Losail pistindeki kupada Türkiye’yi 2004 doğumlu sporcu Galip Satıcı temsil edecek. Kupada Türkiye, Avustralya, Endonezya, Tayland, Malezya, Japonya ve Hindistan’dan 21 yarışçı yer alacak.

Asya Yetenek Kupası’nın ilk ayak organizasyonu 6 Mart’ta serbest antrenmanlarla başlayacak. 7 Mart’ta sıralamanın ardından saat 16.10’da 14 turluk ilk yarış koşulacak; 8 Mart saat 15.00’te ise ikinci yarış yapılacak.

Öte yandan Idemitsu Asya Yetenek Kupası’nda daha önce milli sporcular Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay da Türkiye’yi temsil etmişlerdi.

AA