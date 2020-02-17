Genç milli judocular madalya için ter dökecek

Antalya’da 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak milli sporculardan Elif Naz Bostancı 70, Bora İpcioğlu artı 90 ve Ali Özdemir 60 kiloda mücadele edecek. Teknik direktör Metin Aydoğan ve antrenör Metin Sönmez eşliğinde çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Fabrikası’nda sürdüren milli judocular, kupada başarılı sonuçlara imza atarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

"Sporcularımızdan beklentimiz yüksek"

Teknik direktör Metin Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli judocuların hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini ve haftanın 6 günü çalıştıklarını söyledi. Sporculardan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Aydoğan, "Sporcularımızın daha önce minikler ve yıldızlarda da Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri var. Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil ettiler. Gelecek vadeden sporcularımızın, bu kupada da çıtayı yükseltip biraz daha gelişeceklerine, oradan da güzel sonuçlar çıkaracaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Aydoğan, milli judocuların bu kupada derece yaptığı takdirde diğer uluslararası müsabakalara katılma hakkı kazanacağını, bu bakımdan iyi sonuçlar almalarının önemli olduğunu kaydetti.

Sönmez: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler"

Antrenör Metin Sönmez, üç sporcuyu milli takıma gönderecek olmanın gururunu yaşadıklarını anlatarak, "İnşallah bu yıl madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Naz Bostancı ise ağır bir temponun içerisine girdiklerini ve günde çift antrenman yaptıklarını aktararak, "Bizim için önemli, birçok turnuvanın da kapısını açabilecek bir organizasyon. Hedefimiz büyük olduğu için sıkılmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendimi hazır hissediyorum ve emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Katılacağım turnuvalarda ülkemi gururlandırmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Bora İpcioğlu ve Ali Özdemir de uzun zamandır çalıştıklarını, hedeflerinin derece alarak milli formayı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.