Genç milli boksörlerin Kastamonu kampına corona virüsü arası

Genç milli boksörler, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Şampiyonası’nın ertelenmesinin ardından Kastamonu’daki hazırlık kampına ara verdi.

13 Mart 2020, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Genç milli boksörlerin Kastamonu kampına corona virüsü arası

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi’ndeki çalışmalara 32 erkek, 26 kadın sporcu katılmıştı.

Genç Erkek Milli Boks Takımı Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı üzerine kampa ara verdiklerini söyledi.

Sporcuların sağlığını düşündüklerini aktaran Sarı, "Sporcularımızı evlerine göndermeye başladık. Birkaç gün içerisinde tamamen dağılacaklar. Kampımıza ikinci bir talimata kadar ara verilmiştir." diye konuştu.

Genç Kız Milli Boks Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir ise sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydetti.

Karadağ’da 23 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

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