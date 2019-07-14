64 kiloda Utku Kürşat Özhan, 81 kiloda Samet Ersoy, 91 kiloda Abuzer Topaloğlu ve +91 kiloda Uğur Aydemir Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 52 kiloda Samet Gümüş ve 60 kiloda Mizan Aykol bronz madalya kazandı.

DHA