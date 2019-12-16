Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, Genç Kızlar En İyi’ler yarışlarının ardından birinci oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar En İyi’ler yarışması Kocaeli’de yapıldı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç ilk gün oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. İkinci gün oynadığı maçlarda 6 galibiyet 1 mağlubiyet alan genç sporcu topladığı 27 puanla Genç Kızlar En İyiler yarışmasını birincilik kupasıyla tamamladı.

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