Erzincan'da Okul Sporları A Genç kızlar basketbol müsabakaları başladı.

Okul Sporlarının 2018-2019 faaliyet programında yer alan A Genç kızlar Basketbol müsabakaları Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez spor salonunda başladı. Sahaya çıkan takımlar rakibine üstün gelmek ve adını finale yazdırmak adına tüm hünerlerini sergilerken, müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. 4 Aralık 2018 günü başlayan müsabakalar 10 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan final maçları ile sona erecek.

İl birincisi olan takım ise Erzincan’ı il dışında temsil etme hakkı kazanacak. A Genç kızlar Basketbol müsabakalarında tek grupta 6 takım mücadele veriyor. Müsabakalara katılan takımların isimleri şöyle; Erzincan Fen Lisesi, Özel final Temel Lisesi, Milli Egemenlik Anadolu Lisesi, Erzincan Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Mustafa Doğan Anadolu Lisesi.

İHA