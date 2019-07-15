Genç Kız Milli Takımımız, A Ligi'nde

Genç Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi’ni üçüncü bitirerek A Ligi’ne çıktı.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 00:18
- A +
Genç Kız Milli Takımımız, A Ligi'nde

Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Genç Kız Milli Takımımız, İsveç’i 65-57’lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Ay-yıldızlılarımız, A Ligi’nde mücadele etme hakkını elde etti.



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...