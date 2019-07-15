Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Genç Kız Milli Takımımız, İsveç’i 65-57’lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Ay-yıldızlılarımız, A Ligi’nde mücadele etme hakkını elde etti.
Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Genç Kız Milli Takımımız, İsveç’i 65-57’lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Ay-yıldızlılarımız, A Ligi’nde mücadele etme hakkını elde etti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR