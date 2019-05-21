Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı Yalova’da kampa-girdi

Tam 21 sporcunun yer aldığı kampta 25 Mayısta sayı 10’a düşecek. Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Gençtürk, İspanya’da hedeflerinin ilk 3’te yer almak olduğunu söyledi. Milliler, 90. Yıl Spor Salonu'nda günde çift antrenman yapıyor. Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı'nın teknik heyetinde Murat Gençtürk teknik direktörlük görevini üstlenirken, Volkan Sultansuyu, İrfan Karslı ve Erdem Yiğit de antrenör olarak yer alıyorlar.

Sporcu kafilesinde ise Altınova Tersaneler Spor Kulübü’nden Semanur Kanlı, Sinem Köroğlu, Özge Fındıkçı, Elmas Çelik, Sehernur Bulut, Mehtap Gültekin ve Beste Altuğ’un yanı sıra Zehra Demirhan, Rahime Arı, Zeynep Yetgit, Elvira Kamaloğlu, Derya Bayhan, Nurife Duman, Gamzenur Adakan, Cansu Aksoy, Şule Kabak, Aslı Demir, Yağmur Çakmak, Kadriye Aksoy, Merve Pul, Vahidenur Gök bulunuyor.

“İspanya’da ilk 3’ü hedefliyoruz”

Sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Murat Gençtürk,"3-7 Haziran tarihleri arasında İspanya’da yapılacak Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edeceğiz. Bu şampiyona için Yalova’da kamp hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz ilk 3’e girmek. Bu şampiyonada kürsü yaparak takım halinde yeni bir başarıya imza atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA