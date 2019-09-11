ANKARA, (DHA)- Finlandiya’nın Vantaa kentinde yarın başlayacak Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ilk gününde, kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, 52 kiloda Zeliha Cinci ve erkekler 60 kiloda Salih Yıldız madalya mücadelesi yapacak.

Türkiye’nin 5 kadın ve 6 erkek judocu ile temsil edileceği Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ilk gününde yarın tatamiye; kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, 52 kiloda Zeliha Cinci ve erkekler 60 kiloda Salih Yıldız çıkacak. Milli judocular madalya mücadelesi verecek.

Finlandiya’nın Vantaa kentinde 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ferdi ve karma takımlar müsabakalarında milli takımı temsil edecek ikinci kafile de bu sabah hava yoluyla şampiyonanın yapılacağı ülkeye gitti.

Türkiye’yi şampiyonada temsil edecek diğer milli judocular ve müsabaka takvimi şöyle:

13 Eylül Cuma:

Kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz; erkekler 81 kiloda Muhammet Mustafa Koç.

14 Eylül Cumartesi:

Kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir ve Mine Kalender; erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar, 100 kiloda Ömer Kemal Aydın ve +100 kiloda Emrullah Uçar ile Furkan Güner.

15 Eylül Pazar:

Karma takımlar karşılaşmaları



(FOTOĞRAFLI)