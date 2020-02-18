Genç güreşçilerin mücadelesi nefes kesti

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler (B) Güreş Serbest Stil İl Birinciliği müsabakaları, final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

18 Şubat 2020, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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Genç güreşçilerin mücadelesi nefes kesti

Canik Yaşar Doğu Güreş Salonunda bir gün süren müsabakalara 70 sporcu katıldı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, antrenörler ve hakemler takdim etti. Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kilolarında dereceye giren sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanacak yer ve tarihte grup müsabakalarında Samsun’u temsil etme hakkı kazandı.

İHA

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