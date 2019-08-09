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Genç güreşçiler Dünya Şampiyonası'na hazır

Genç güreşçiler Dünya Şampiyonası'na hazır

09 Ağustos 2019, Cuma 16:05
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Genç güreşçiler Dünya Şampiyonası'na hazır

 
ANKARA,(DHA) - Estonya'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli takım hazırlıklarını tamamladı. Zorlu şampiyonada ilk olarak mindere serbest stildeki milli güreşçiler çıkacak. Teknik direktör Ruşan Çetin yönetimindeki Serbest Güreş Milli Takımı yarın Estonya'ya hareket edecek. 
Bu yıl hazırlık kamplarının oldukça verimli geçtiğini belirten Ruşan Çetin, "Avrupa şampiyonası öncesinde Niğde'de, sonrasında ise Elmadağ'da ve son olarak da Bursa TOHM merkezinde kamplar yaptık. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya almıştık. Şu an takımımızın form durumu Avrupa şampiyonasına göre daha iyi. Hedefimiz takım halinde ilk 3'e girmek ve madalya sayımızı artırmak" şeklinde konuştu.
Yarın sabah Estonya'ya hareket edecek olan Genç Serbest Güreş Milli Takımı 15 Ağustos tarihinde yurda dönecek. 
Serbest stilde madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şu şekilde: 
57 Kg: Ahmet Duman
61 Kg: Mustafa Keleş 
65 Kg: Ahmet Salim Yiğit 
70 Kg: Ömer Faruk Çayır 
74 Kg: Abdulvasi Balta 
79 Kg: Ömer Faruk Karadeniz 
86 Kg: Çağrı Can Bayram
92 Kg: Polat Polatçı 
97 Kg: Feyzullah Aktürk 
125 Kg: Paşa Ekrem Karabulut 
 
(FOTOĞRAFLI)

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