Genç boksörlerin gözü milli formada

Karabük’te boks antrenörü babası ve boksör ablasından etkilenerek aynı spora başlayan, kilosunda Türkiye üçüncüsü olan 16 yaşındaki Berkan Sefa Arslan, arkadaşı Oğuz Dayıoğlu ile milli formayı giyerek Türkiye’yi yurt dışında temsil edebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

75. Yıl Anadolu Lisesinde eğitim gören, 7 yıl önce boksör babası ve ablasından etkilendiği için onlarla spor salonuna gitmeye başlayan Berkan, katıldığı ulusal turnuvalarda dereceler aldı.

Antrenörlüğünü babası Baykan Arslan’ın yaptığı genç boksör, Mersin’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda 52 kiloda üçüncü oldu.

Sakatlandığı için hedeflediği birinciliğe ulaşamayan ve hayallerini bir sonraki şampiyonaya bırakan Berkan, bir gün milli forma giyme ve Türk bayrağını göndere çektirme azmiyle kendisi gibi Türkiye üçüncülüğü bulunan arkadaşı Oğuz Dayıoğlu ile babasının yönetiminde çalışıyor.

Berkan Sefa Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Mersin’de yapılan Türkiye Şampiyonası’na birincilik için gittiğini ancak sakatlanarak üçüncülükle yetinmek zorunda kaldığını söyledi.

Bir sonraki şampiyonaya birincilik için katılacağını anlatan Berkan, "Spora, antrenör babam sayesinde başladım. Ablamın Türkiye şampiyonluğu vardı. Babama ’Ben de boks yapmak istiyorum.’ dedim ve öyle başladım. Çok seviyorum boks yapmayı. Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldum. Yarı finalde sakatlandım ve devam edemedim. Hedefimiz altındı ancak bu yıl olmadı. İnşallah seneye Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya alacağız ve Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edip, İstiklal Marşı’mızı okutacağız." diye konuştu.

Hedeflerini adım adım koyduğunu belirten genç boksör, "Önce Türkiye Şampiyonası, daha sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile olimpiyatlar... Öncelikle Avrupa Şampiyonası’nda ülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah ondan sonraki turnuvalarda da kendimi göstereceğim." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"

Boksör Oğuz Dayıoğlu da 4 yıl önce arkadaşı Berkan’ın önerisiyle boks yapmaya başladığının altını çizdi.

Kendisinin de arkadaşı gibi Mersin’de yapılan şampiyonada 49 kiloda Türkiye üçüncüsü olduğunu dile getiren Oğuz, şöyle devam etti:

"Okuldan arta kalan zamanlarımızda çalışıyoruz. Fedakarlık yaparak başarıya ulaşmak istiyoruz. Hedeflerimin birazına ulaştık ama hala önümüzde zorlu bir süreç var. Ülkemizi ve bayrağımızı uluslararası maçlarda derece alarak, bayrağımızı birincilikle onurlandırarak bütün sevdiklerimizi ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Asıl hedefimiz budur. Ülkemiz ve milletimiz adına başarı üstüne başarı katmak istiyoruz."

Antrenör Baykan Arslan da gençlerin çok başarılı olduğunu, ileride ülkelerini uluslararası arenada başarıyla temsil edeceklerini, bu hedefleri doğrultusunda hırsla durmadan çalıştıklarını kaydetti.

AA