'Genç bisikletçiler geçim kaygısıyla sporu bırakıyor'

Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25-26 Mayıs’ta Fransa’da düzenlenecek 2. Ncup Bisiklet Yarışları için Konya’da 13 sporcuyla kampa girdiklerini söyledi.

Yaklaşık iki haftalık kamp süreci geçireceklerini belirten Uğurlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte 13 olan sporcu sayısını 6’ya düşürüp, Fransa’daki yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Üç kategoride 6 sporcu seçeceğiz. Zamana karşı, sprint ve yokuş mücadelesinde en iyi 6 sporcumuzla gideceğiz. Açıkcası sporcularımız beklentilerimizin üzerinde performans gösteriyor. Buradaki testlerden çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Avrupa Şampiyonası hedefimiz öncesinde Fransa’daki yarış bizim için ara hedef olacak. İnşallah Avrupa’ya emin adımlarla ilerliyoruz."

"Genç millilerde hedef 2024 Olimpiyatları"

Kamptaki sporucuların Genç Milli Takım kadrosundan olduğunu aktaran İsmail Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu genç milli sporcularımızın hedefi bir sonraki 2024 Olimpiyat Oyunları. Sporcularımızın altyapısını çok sağlam tutuyoruz ki, elit kategorisindeki yarışlarda da zorluk çekmesinler. Bütün testleri en iyi şekilde yapıyoruz. İnşallah büyükler kategorisine geçtiklerinde sıkıntı çekmeyecekler. Ana hedefimiz, 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara başarılı sporcular yetiştirip, ordan iyi sonuçlar elde etmek. Tabii bu arada gelecek sene yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları’na da 2 ya da 3 sporcuyla katılıp, iyi sonuçlarla ülkemize dönmek istiyoruz."

Başantrenör Uğurlu, milli takıma genellikle sprint, yokuş ve düz koşu kapasitesi yüksek gençlerden sporcu seçtiklerine dikkati çekti.

Günümüzde tüm dünyada sprint, yokuş ve düz koşu dallarının üçünde de iyi olan sporcuların daha çok benimsendiklerini vurgulayan Uğurlu, "Biz de bu üç özelliği ağırlıklı olan sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Artık dünya sporu bunu gerektiriyor." diye konuştu.

"Beklentimiz, belediyelerin ve büyük firmaların kulüp açmaları"

Milli bisikletçilerin rakipleri ile eşit şartlarda yarışamadığına değinen İsmail Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bisiklet takımı, belki bir futbol takımının 3’te 1 maliyetinde bile olmayacak bütçelere kurulan bir ekip. Çok güzel tanıtım ve reklam karşılığı olan bir spor. Sponsorlardan biraz daha bisiklet sporuna ilgi duymalarını bekliyoruz. Şu anda bisiklet sporunda en büyük sıkıntı, elitlerdeki takımsızlık ve Türkiye genelinde profesyonel takımların olmaması. Bu sporcular büyükler kategorisine geçtiğinde geçim ve takım bulma kaygısıyla en verimli çağlarında sporu bırakıyorlar. Biz burada ne kadar antrenman yaparsak yapalım, sporcu gelecek vadetse de artık bir vakitten sonra önünü göremezse sporu bırakıyor. Beklentimiz, belediyelerin ve büyük firmaların kulüp açmaları."

AA