Genç atletler zirvede

Olimpiyat yolunda, özellikle de atletizmdeki altyapı havuzunu büyütmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı önceliğinde çalışmalar başlatılmıştı. 81 ilde yapılan sportif taramanın yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu da altyapı sporcularının deneyim kazanması için daha fazla uluslararası turnuvaya katılmasına olanak sağladı. İşte onlardan biri de, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 50. Balkan U20 Şampiyonası’ydı. 2 gün süren yarışlarda genç atletlerimiz hem kendini sınama fırsatı buldu hem performanslarıyla gelecek için umut vaadetti hem de elde ettikleri başarılarla Türkiye’nin gururu oldu.

42 branşta toplam 40 madalya

Burhan Felek Spor Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde 2 gün süren şampiyonada Türk atletizminin genç yıldızları zirveyi kimseye bırakmadı. Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan gibi ülkeleri geçen Milli sporcular; 14 altın, 17 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak ilk sırada yer aldı. Toplam 42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan Ay-Yıldızlılar 2. günü ise 17 madalya ile noktaladı.



