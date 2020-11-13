Genç atlet İbrahim Karateker engel tanımıyor

Şerife ve Hadi çiftinin 3 kız, 3 erkek çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, 12 yaşında başladığı atletizmde 6 yılda ulusal ve uluslararası arenda büyük başarılara imza attı. 40'ın üzerinde Türkiye birinciliği bulunan ve son olarak U20 Balkan Şampiyonası'nda 3 bin metre su engellinde altın madalyaya kazanan Karateker, "Hedefim Avrupa Pist Şampiyonası’nda derece yapmak" dedi.