Genç atlet İbrahim Karateker engel tanımıyor
Muş merkeze bağlı Konukbekler beldesinde yaşayan Milli atlet İbrahim Karateker (18), pandemi nedeniyle evinin yanındaki boş araziye sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenman yaparak temmuz ayındaki Avrupa Pist Şampiyonası’na hazırlanıyor.
Şerife ve Hadi çiftinin 3 kız, 3 erkek çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, 12 yaşında başladığı atletizmde 6 yılda ulusal ve uluslararası arenda büyük başarılara imza attı. 40'ın üzerinde Türkiye birinciliği bulunan ve son olarak U20 Balkan Şampiyonası'nda 3 bin metre su engellinde altın madalyaya kazanan Karateker, "Hedefim Avrupa Pist Şampiyonası’nda derece yapmak" dedi.