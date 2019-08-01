Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),(DHA)

Gemlik Basketbol Kulübü, TBL'de oynamaya hak kazandı. Başkan Berkay Bulut ise bu kazanımın 3 yıllık çalışmaların ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Karşıyaka Belediye'nin Türkiye Basketbol Ligi'nden (TBL) çekilmesinin ardından boş kalan yer için başvuran Gemlik Basketbol'un başvurusunu kabul etti. Gemlik Basketbol, önümüzdeki sezon TBL'de mücadele edecek. Konuya dair konuşan Gemlik Basketbol Kulübü Başkanı Berkay Bulut, "3 yıl içinde kulüp olarak haddimizi bilerek yaptığımız yapılanma sonucunda ilçemizde basketbol kültürü oluştu. Bunun karşılığını almak ve ilçemize olan sözümüzü tutmaktan dolayı mutluyuz. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere bize güvenen herkese teşekkür ederiz. Tüm hemşehrilerimize sesleniyoruz, geçen sezon olduğu gibi takımımızı yalnız bırakmayacağız, takıma sahip çıkacağız. Önceliğimiz TBL'de kalıcılığı sağlamak ve sonrasında da Süper Lig'de mücadele etmek olacaktır" diye konuştu.

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