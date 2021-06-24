Gemisini kurtaran kaptan Luka Modric

Hırvatistan EURO 2020’de oynadığı ilk iki grup maçında hayal kırıklığı yaratan takımlardan olmuştu. İngiltere karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyan ve rakip kalede tehdit yaratamayan Zlatko Dalic’in ekibi sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrılmıştı. Gruptaki şansını sürdürmek için Çekler’in karşısına çıkan Hırvatlar yine umduğunu bulamadı, Patrik Schick’in penaltı golüyle devresini geride bitirdikleri maçı İvan Perisic’in 47’de attığı golle 1-1’lik skorla tamamladılar. D Grubu’nda 2 maçta 1 puan alan Hırvatlar için son grup mücadelesi olan İskoçya karşılaşması final niteliği kazandı. 1 puanla 3. sırada olan Hırvatlar gibi rakip de kazanması halinde Son 16 biletini alacaktı.

Modric her şeyi değiştirdi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hırvatlar 17. dakikada Vlasic’in golüyle öne geçti ama devre bitmeden İskoçlar 42’de McGregor’un golüyle skora denge getirdi. İşte bu dakikadan sonra Hırvatlar için kâbus başladı. Bu skorla 2 puanla 3. sırada yer alan Dalic’in ekibinin en iyi dört üçüncüden biri olma şansı kalmıyordu. Sahneye kaptan Luka Modric çıktı. 35 yaşındaki yıldız 62’de Hırvatistan’ı tekrar öne geçirdi. 77’de de Modric’in kullandığı adrese teslim kornerde Perisic fileleri buldu ve fişi çekti. 3-1’lik galibiyetle, 4 puana ulaşan Hırvatistan, Wembley’de İngiltere’ye 1-0 yenilen Çekya’yı averajla geçip D Grubu’nu ikinci sırada tamamladı ve Son 16 vizesi aldı.