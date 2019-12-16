Gemisini batıran kaptan: Selçuk İnan!

G.SARAY son yılların en kötü performansını gösterirken özellikle bir isim ön plana çıktı. Tribünlerin rahatsızlığına rağmen sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Kaptan Selçuk İnan, adeta takımını yaktı. Sarı-Kırmızılılar, sezonu Denizli deplasmanında açtı. Skor 0-0’ken kazanılan penaltıyı Selçuk kaçırdı. Maçı Denizli 2-0 kazandı ve 3 puan uçtu. 2. haftada G.Saray, Konya karşısında 1-0 öndeydi. 86. dakikada Selçuk oyuna sokuldu. Sonrasında hikaye değişmedi.

GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Konya uzatmalarda beraberliği buldu. 2 puan daha kaybedildi. 7. Haftada G.Birliği deplasmanında Galatasaray sezonun en kötü futbollarından birini sergiledi. Terim, tam 66 dakika ona sabretti. 0-0’lık skorla birlikte eksi hanesine bir 2 puan daha eklendi. Son olarak A.Gücü mücadelesinde Sarı-Kırmızılılar 1-0 öndeyken Lemina yerine Selçuk sokuldu. Skor 2-0’a çıktı, rakip 10 kişi kaldı ama Selçuk’un istatistiği sürdü! 2-2’lik neticeyle birlikte Selçuk’lu Aslan ligde 9 puan bıraktı!

TARAFTARLAR STADI TERK ETTİ

Ankaragücü maçını izlemeye gelen bazı taraftarların, Selçuk değişikliğinden sonra stadı terk etmeleri gözlerden kaçmadı. İşin acı tarafı bu kötü istatistik, Avrupa’da da devam etti. G.Saray, C.Brugge karşısında 1-0 öndeyken 80. dakikada Selçuk sahaya adımını attı. 90+2’de yenilen golden sonra Muslera, Selçuk’a isyan etti. Bu maç kazanılsaydı G.Saray UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecekti. 5-0 kaybedilen PSG sınavına da 2-0’ken dahil olan Selçuk sonrası rakip 3 gol daha buldu.

Kaynak: Akşam