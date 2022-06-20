Gelişim Ligleri değerlendirme toplantısı online olarak yapıldı

Online olarak yapılan toplantıda 2022-2023 Gelişim Ligleri sezonunda yapılması planlanan değişiklikler, sezon planlaması, oyuncu uygunlukları ve 2022-2023 sezonu için liglerin oynatılma esasları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk futbolunun gelişimini sağlama misyonu ile Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından "Antrenör Eğitimi'' ve "Genç Oyuncu Gelişimi"ni bir araya getirecek yeni projenin ana hatları da değerlendirme toplantısında gençlik gelişim programı teknik sorumluları ile paylaşıldı.

Antrenörlerin "FGD Genç Oyuncu Gelişim Programı"nda yer alması ve genç takımlarda çalışan antrenörlerin "FGD Antrenör Eğitim Programı" kapsamındaki eğitimlerine süreklilik kazandırılması hedefiyle TFF ile Süper Lig , 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri arasındaki iş birliğini artıracak program dahilinde özel çalışmalar yapılıyor. Gençlik gelişim teknik sorumlularına verilecek özel bir eğitim ile profesyonel kulüplerde görev alacak gençlik gelişim teknik sorumlularının, kendi kulüplerinde çalışan ve FGD antrenör eğitim programlarına katılan tüm antrenörlerin kulüp ortamındaki faaliyetlerini gözlemlemeleri, değerlendirmeleri, mentörlük yapmaları ve gelişim süreçlerini Futbol Gelişim Direktörlüğü ile paylaşmaları planlanıyor.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, ilk aşamada online olarak yapılan toplantıların kulüplerin gençlik gelişim programı teknik sorumluları ile yüz yüze bir araya gelerek devam edeceğini söyledi. Çetin, kulüplere bu toplantıların takvimi ile ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacağını belirtti.