Gelirleri tükenen kulüpler futbolcu maaşlarını nasıl ödeyecek?

Corona Virüs hem dünya hem de Türk futbolunu vurdu. Son günlerde en çok konuşulan konu futbolcuların maaşlarında indirime gidip gitmeyeceği! Ya da kulüplerin futbolcuların maaşlarını bu kriz döneminde nasıl ödeyeceği... Spor Hukukçusu Burak Alcan bu önemli konuyu Fanatik okurları için değerlendirdi...

Kulüpler gelirlerinden olmuşken futbolcu maaşları nasıl ödenecek ?

Liglerin ertelenmesi sebebiyle Avrupa’da ve ülkemizde tüm spor kulüpleri gelir kaybına uğramış durumdalar. Neredeyse tüm gelirlerinden mahrum kalan kulüplerin futbolculara karşı sözleşmeyle belirlenmiş ödemeleri yapabilmeleri neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu şartlarda Korona virüs salgın hastalığının mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiğinden yola çıkarak daha önce yapılmış olan Futbolcu sözleşmelerinin Borçlar Kanunu gereği uyarlanması faydalı ve zaruri hale gelmiştir. Zaten FİFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği arasında Corona Virüs sebebiyle liglerin ertelenmesinden doğan ekonomik sorunlar göz önüne alınarak, futbolcu maaşlarının %50 aşağı çekilmesi hakkında görüşmeler yaptığını ifade etmeliyiz. Bu sebeple salgın hastalığın tüm dünya futbolunu ve dolayısıyla futbolcu sözleşmelerini etkilediği görülmektedir.





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Sporcu çalışmalarına...

Her ne kadar ülkemizde salgın hastalık/ korona virüs halen yayılmaya devam ediyor olsa da; gerek kulüplerin gerekse de futbolcuların birbirlerine karşı sözleşmeden doğan yükümlülükleri devam etmektedir. Bu sebeple tarafların, Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak korona virüs salgını sebebiyle liglerin akıbeti hakkında karar alacakları zamana kadar beklemeye devam etmeleri ve bu zamana kadar sözleşme gereği sporcu çalışmalarına bizzat da olsa devam etmeleri gereklidir. Tüm bunların yanı sıra Avrupa’da bazı kulüplerin futbolcular ile maaşlarının %50 - % 70 aralığında indirimler üzerinden anlaşıldığı haberleri de medya da gündeme gelmektedir.

Salgının devam ettiği bu günlerde futbolcu Corona Virüs olursa kulüplerinin sorumlulukları doğar mı ?

Futbolcu sözleşmeleri esasen, işçi-işveren ilişkisi içeren hizmet sözleşmelerini ifade etmektedir. TBK madde 417, işveren statüsünde olan futbol kulüplerinin, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorunda olduğunu ifade eder. Ayrıca 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği işverenin salgın hastalıklara karşı her türlü tedbiri alması ve azami ölçüde sosyal izolasyona dikkat etmesi gerekmekte olduğu kuralını ortaya koymaktadır. Bu sebeple izah ettiğim hukuki düzenlemeler ışığında işveren statüsündeki futbol kulüplerinin azami özeni göstermeleri ve futbolcu sağlığının korunması için gerekli önlemleri vaktinde almaları gerekmektedir.









Video antrenman önemli!

Futbolcuların bu süreç boyunca çalışmalarını sosyal ortamdan uzak yapmaları, Antrenman programlarını mümkünse internet üzerinden iletişim kanalları ile sağlamaları oldukça mühimdir. Aksi halde işçi statüsünde olan futbolcuların, işverenin ihmali neticesinde uğrayacakları zararlardan ötürü hukuki yollara başvurmaları ve bu ihmal dolayısıyla uğradıkları zararı talep etme hakları mümkün hale gelecektir.





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