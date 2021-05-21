Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında dereceye girenler ödüllendirildi

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakasında genç okçular gösteri yaptı. Okçuların gösterisinin beğeniyle izlendiği yarışmalarda dereceye girenler de ödüllendirildi.

Etkinliğe İstanbul Talimhane, Öğretici Gençlik, Gazanfer Gençlik, Bağcılar Belediyesi ve Ayan Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri katıldı, 14-18 yaş arası 40 genç, Bağcılar’daki Göztepe Spor Kompleksi’nde bir araya geldi.

Yarışmayı Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kemal Hürcan da izledi. Yeteneklerini sergileyen gençlerin gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Turnuvaya katılan bütün sporcuları tebrik eden Başkan Çağırıcı, “Okçuluk sporuna olan ilginin artması ve bu sporun yaygınlaşması bizi mutlu ediyor. Gerçekten güzel bir yarışma ve gösteri izledik. Katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diliyorum” dedi.