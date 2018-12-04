Geleneksel sporlarda atlı cirit branşı federasyon olacak

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) Başkanı Hakan Kazancı, altı ciriti önemsediklerini ve bu branşta ayrı bir federasyon oluşturacaklarını açıkladı.

Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı cirit branşının ayrı bir federasyon olması için çalıştıklarını söyledi.

Federasyonun mali genel kurulunda kendisine yönelik yapılan eleştirileri, "İnsan nefis yapısını tamamen görmüş olduk." diyerek yorumlayan Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hiçbir zaman mutlu ve tamahkar olamıyor. Bir yerine iki veriyorsun, teşekkür edeceğine ’neden dört değil’ diyor. Atlı ciriti diğer branşlardan ayırmadık, ayırmayacağız ve desteğe devam edeceğiz. Arkadaşlar olaya bireysel bakıyorlar. Biz genel olarak bakıyoruz. Biz onları dışlamıyoruz, dışlamayacağız. Onların görmediği, tüm Türkiye’nin gördüğü, hatta dünyada da görülen geleneksel spor branşlarında bir artış var. Atlı cirit tabii ki bizim ata sporumuz. Bizim bunu görmememiz, atlamamız mümkün değil."

- Federasyon bünyesinde 8 branş

TGSDF Başkanı Hakan Kazancı, federasyonları içinde 8 spor branşı bulunduğuna dikkati çekerek, "Hiç bir federasyonda yok. Bizim burada amacımız, geleneksel olduğu için atlı ve güreş sporları diye ikiye ayıralım. Biraz daha fazla ilgilenelim istiyoruz. Bütün talepleri göz önüne alarak böyle bir düşünceye kapıldık." değerlendirmesini yaptı.

Atlı ciritin federasyondan ayrılması konusunun seçime kadar gerçekleşebileceğini ifade eden Kazancı, "Atlı ciriti ayırma konusunda bakanlıkla istişare ediyoruz. Nasip olursa kurallar ve kanunlar çerçevesinde belki böyle bir yola gideceğiz. O zaman bu sorunu ortadan kaldırmış oluruz." şeklinde konuştu.

- Uluslararası müsabakalar

Başkan Hakan Kazancı, federasyonun milli takımı olmadığını ve resmi liglerinin bulunmadığını bu nedenle yurt dışında müsabakalara katılamadıklarını aktardı.

Bazılarının kişisel olarak yurt dışında Türkiye’yi temsil ettiğini hatırlatan Kazancı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlığımız ve federasyona bağlı bir milli takımımız olmadığı için yurt dışında resmi bir müsabakaya da katılım konusu değil. Bizim resmi ve uluslararası liglerimiz olmadığı için böyle bir şey yapmamız söz konusu değil. Bazı arkadaşlarımız kişisel katılıyorlar. Bunları imkanlar doğrultusunda maddi ve manevi destekliyoruz. 2020’de Türkiye’de yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları bunun en güzel örneğini teşkil ediyor."

AA