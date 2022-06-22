İki gün sürecek şampiyonada Kadınlar ve Erkekler kategorisinde 40 ilden, 105 Kulüp ve 500 civarında sporcu yarışacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Atletizm Pistinde 24 Haziran’da yapılacak eleme turlarında kadınlar 60 metreye, erkekler 70 metreye toplam 63 ok atacak. Yapılan sıralama sonrası çeyrek final, yarı final ve finalde yarışacak sporcular belirlenecek. 25 Haziran’da Hava Koşusu kadınlar ile başlayacak, 26 Haziran’da Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve aynı zaman da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonumuzun lisanslı sporcusu olan Sn. Bilal Erdoğan Bey’inde yarışmacı olarak katılacağı erkekler hava koşusu ile devam edecektir. 24-25 Haziran günlerinde yapılacak Puta Koşusunda Federasyonumuzun lisanslı sporcularından Milletvekili Sn. Ravza Kavakçı Kan Hanımefendi de yarışmacı olarak sahada olacaktır.

Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki Geleneksel Okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak. Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.

25 Haziran 2022’de Puta Koşusu final atışları sonrası Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için Atletizm Sahasında ve 26 Haziran 2022’de Hava Koşusu Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya töreni Hava Koşusu alanında düzenlenecek. Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve protokolün yer alacağı törenler sonrası müsabakalar sona erecek.

Ülkemizde geleneksel okçuluk müsabaka ve kıyafet kuralları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenleniyor. TGTOF ayrıca Türk Okçuluğunun yayılması adına müsabakalar düzenliyor, hakem ve antrenör eğitimleri veriyor. Henüz 2019’da kurulan Federasyon, iki yıl içinde 580 kulüp ve 11 Bin ’in üzerinde lisanslı sporcuya erişmiş durumda bulunuyor.