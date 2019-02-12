Geleneksel AOSB Futbol Turnuvası başladı

Sporun özellikle futbolun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva, çekişmeli ve centilmence görüntülere sahne oldu.

Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahada gerçekleşen turnuvada, oyuncuların yanı sıra onları desteklemeye gelen aileleri ve mesai arkadaşları da heyecan yaşadı.

8 grup halinde, 46 takımın katıldığı turnuvanın ilk karşılaşma sonuçları şöyle:

“Ulusoy Tekstil 4 - Serat Güvenlik 2, Eksoy Kimya 6 - Lubrimax 1, Teknopak 1- Kimsoy Boya 3, Rayvag Vagon 5 - Aslanbaş Çivi 7, Abdioğullları 10 - Koçak Çevre 1, Tezkim 3 - Teknoloji Koleji(Erkan) 1, BCN Tekstil 1 - Jain Sulama 2, Ertar Kimya 4 - Toros Kumaş 3, Apro Aliminyum 2 - Geta Tarım 6, Kimteks 6 - Santa Yalıtım 1, AFAD 6 - Nur-iş PVC 3, Ares Isı 2 - Ersoplast Plastik 1, Bilici Yatırım 8 - Peba Tekstil 1, Oğuz Tekstil 3 - Özler Tarım 0, GPS Plastik 3 - Dünya Polistern 1, Pidok Plastik 5 - Ako Mermer 1, Güney Çelik Hasır 5 - Simgetek 0, Tat Nişasta 1 - Yurtiçi Kargo 3, Netral Elektirik 0 - Beta Transformatör 3, Elitaş Grup 4 - Expel İlaç 1, Sarten Ambalaj 5 - Beta Gıda 4, Zahit Aliminyum 1 -Sepaş Plastik 3.”

İHA