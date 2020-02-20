’Gelenek devam edecek’

Suadiye’deki bir restoranda organize edilen yemeğe idari menacer Volkan Ballı ve antrenör Volkan Demirel de katıldı. Keyifli bir ortamda geçen organizasyonda, doğum günü olan Simon Falette için pasta kesildi. Burada FB TV’ye açıklamalarda bulunan kaptan Emre, “Zorlu bir maç olacak. Ancak büyük taraftarımızın önündeki üstünlüğümüzü koruyacak gücümüz ve enerjimiz var. Maça yakın, bir yemek daha yiyeceğiz” dedi. Ozan Tufan ise, “Geleneksel derbi öncesi yemekleri olur. Birliktelik, takımdaşlık göstergesidir. Bizim için Kadıköy’de oynanan derbiler de geleneksel! Değişmeyen şeyler var, herkes biliyor. Pazar günü de bunlar aynı kalacak” yorumunu yaptı.