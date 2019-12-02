Taner ERDEM/GELENDOST, (DHA)- ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen Miryokefalon Tekvando Festivali sona erdi.

Gelendost Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Miryokefalon Tekvando Festivali, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Gelendost Spor Salonu'nda gerçekleşti. Karşılaşmalar minikler ve yıldızlar kategorilerinde 12 ilden 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvayı Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Jandarma Komutanı Teğmen Mesut Demir, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Soner Topal, daire müdürleri ve Gelendost halkı izledi.

Turnuva sonunda minikler ve yıldızlar kategorilerinde yaş gruplarına göre derecelere giren sporculara madalyaları verildi. Birinci olan sporculara ayrıca para ödülü de verildi. Turnuvadan sonra şarkıcı Uğur Işılak konseri düzenlendi.

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