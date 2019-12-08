Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 82 - 76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 82-76 yendi.

08 Aralık 2019, Pazar 00:19
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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 82 - 76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 82-76 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Egemen Ercan, Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 19, Gökşen Fitik 6, Meltem Avcı 6, Bentley 12, Marginean 10, Manso 21, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 8

Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 13, Gülse Uğur, Ivankovic 23, Barbee 10, Burke 17, Beril Albayrak 1, Kübra İmren Siyahdemir 7, Wauters 5

1. Periyot: 21-21

Devre: 37-37

3. Periyot: 57-59

Beş faulle çıkanlar: 30.44 Marginean, 39.04 Gökşen Fitik (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)

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