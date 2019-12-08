Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 82-76 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Egemen Ercan, Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 19, Gökşen Fitik 6, Meltem Avcı 6, Bentley 12, Marginean 10, Manso 21, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 8
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 13, Gülse Uğur, Ivankovic 23, Barbee 10, Burke 17, Beril Albayrak 1, Kübra İmren Siyahdemir 7, Wauters 5
1. Periyot: 21-21
Devre: 37-37
3. Periyot: 57-59
Beş faulle çıkanlar: 30.44 Marginean, 39.04 Gökşen Fitik (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)