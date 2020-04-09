Geleceğin yıldızı olması beklenen isim: Martin Odegaard

İlk transfer haberi geldikten sonra kimsenin ismini dahi duymadığı Martin Odegaard 16 yaşında Real Madrid'in yolunu tuttu. Bu haber spor servislerinde büyük yankı uyandırmış ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilmişti. Hatta sık sık genç futbolcu Messi'nin veliahtı gibi yakıştırmalara maruz kalmıştı. Ancak yıllar geçtikçe Odagaard'ın yıldız olma adayı ünvanı yerini hayal kırıklığına bırakmak üzereydi. Ta ki bu sezona kadar. Sezon başında Real Sociedad'a kiralanan Odegaard, gösterdiği performansla o ilk ışıkları 21 yaşında vermiş oldu. Bu süreçte neler yaşandı? Bir onlara bakalım...

Martin Odegaard, 15 yaşında Stromsgodset formasıyla Norveç ligini sallamaya başlamış, milli takım tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olmuştu. Liverpool, Bayern, Ajax, Manchester City gibi kulüplerle girdiği yarışı kazanan Real Madrid, tarihindeki ilk Norveçli oyuncuyu kadrosuna katarken Odegaard'ın hafta içi A takımla idmanlara çıkıp hafta sonlarında genç takım maçlarında oynaması planlanmıştı.

Odegaard bir proje olarak görülüyordu

Ancak Odegaard, Real Madrid için elde edildikten sonra cazibesini kaybeden bir mücevherden öteye gidemedi. A takım formasını 2 kez giyen Norveçli, 2017'de Heerenveen'e kiralanırken artık Bayern'i çalıştıran Carlo Ancelotti de onun transferini bir proje olarak tanımlıyordu.

Tecrübeli teknik adam genç futbolcu için "Florentino bir Norveçli oyuncuyu getirdi ve takımda reklam kampanyası kapsamında üç maça çıkması gerektiğini söyledi. İsterse dünyanın en iyisi olsun, benim istediğim türde bir oyuncu değildi." ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid'de Asensio,Ceballos gibi genç İspanyollar transfer edilip yükselişe geçerken Odegaard da Heerenveen yolunu tutuyordu. Eredivisie'deki ilk sezonunda 2 gol, 1 asistlik performansı dikkatleri çekmese de izlerken kalitesini zaman zaman belli eden Odegaard'ın parladığı yer ise Vitesse oldu. 8 gol kaydeden Norveçli, takımının ligi 5. sırada bitirmesine yardımcı olurken 12 asistle de Tadic ve Ziyech'in ardından asist krallığında üçüncü sırayı alıyordu.

En verimli döneminde

Real Sociedad'a kiralanan Odegaard, kendisine benzer kariyer yolculuklarından geçen Mikel Merino ve Alexandar Isak'la birlikte yeteneklerini sergilemeye başladı. La Liga'da çıktığı 23 maçta 4 gol atıp 5 asist yapan Odegaard, Kral Kupası'nda Bernabeu'da 4-3 kazanılan Real Madrid maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Orta saha üçlüsünde yaratıcılık görevini sırtlayan 21 yaşındaki oyuncu 90 kezle ligin en çok dripling yapan beşinci oyuncusu olurken attığı 54 kilit pasla da Jose Campana ve Lionel Messi'nin ardından üçüncü sırayı aldı.

21 yaşındaki genç futbolcu bu sezon İspanya La Liga'da 23 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik performansa imza attı. Kral Kupası'nda da forma şansı bulan Odegaard, 5 maçta 3 gol, 3 asistlik performansa imza atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Real Madrid ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun nasıl bir gelişme göstereceği hala merakla bekleniyor.