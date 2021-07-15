19 Yaş Altı Gelişim Ligleri finalinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Manavgat’taki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçını Emir Yazıcı'nın tek golüyle Bordo- Mavililer kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Karadeniz devi böylece gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

5 isim A takıma...

Turnuva boyunca birçok genç isim parlarken, Fırtına'nın genç yıldızları da gelecek için umut verdi. Altyapısı fabrika gibi işleyen ve son dönemde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ı yıldızlaştıran Trabzonspor'da şimdi de U19'dan özellikle kaleci Kağan Moradaoğlu, stoper Ahmetcan Kaplan, ön libero Hakan Yeşil, 10 numara Süleyman Cebeci ve forvet Veysel Sönmezsoy dikkatleri üzerine çekti. 5 oyuncunun birkaç günlük iznin ardından A takım kampına katılması bekleniyor. Kağan, Ahmetcan, Süleyman ve Veysel, U19 Milli Takım ’ın 28 Temmuz - 6 Ağustos arasındaki kampına da davet edildi.

En iyi kaleci ve hoca...

Gelişim Ligi tamamlanırken, turnuvanın en iyi kalecisi de Trabzonspor'un file bekçisi Kağan Moradaoğlu seçildi. 17 yaşındaki eldiven çıktığı 17 maçta tam 9 kez kalesini kapatırken, geri kalan 8 maçta da 11 gol yedi. Öte yandan organizasyonun en iyi teknik direktörü de şampiyon Fırtına'nın hocası Hasan Üçüncü oldu.

İşte geleceğin Fırtına'sı:

Onur Emre Yaldız (20 yaş) - Sağ bek - 25 maç - 2 gol - 2 asist

Muhammet Akpınar (19 yaş) - Forvet - 34 maç - 11 gol - 3 asist

Emir Yazıcı (19 yaş) - Stoper - 21 maç - 2 gol - 1 asist

Ahmetcan Kaplan (18 yaş) - Stoper - 16 maç - 2 asist

Arif Boşluk (18 yaş) - Sol bek - 22 maç - 1 gol - 1 asist

Kağan Moradaoğlu (18 yaş) - Kaleci - 16 maç

Kadir Bakırtaş (19 yaş) - Orta saha - 19 maç - 2 gol - 1 asist

Ali Alperen Çelik (18 yaş) - Orta saha - 16 maç

Veysel Sönmezsoy (18 yaş) - Forvet - 21 maç - 3 gol - 4 asist

Mustafa Köroğlu (19 yaş) - Orta saha - 24 maç - 2 gol

Hakan Yeşik (19 yaş) - Orta saha - 39 maç - 2 gol - 2 asist