Geleceğin başpehlivanları ilk antrenmanı yaptı

MANAVGAT, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde nisan ayında düzenlenecek Geleneksel 9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş tutacak olan Manavgat Belediyesi'nin 80 minik güreşçisi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ilıca Stadyumu'nda 12 Nisan Pazar günü yapılacak olan Geleneksel 9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş tutacak olan Manavgat Belediyesi'nin 80 minik güreşçisi, Yukarı Pazarcı Irmak Kenarı'ndaki yeşil alanda aslına uygun bir şekilde yeşil alanda ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Alt yapı güreş takımının antrenmanını çok sayıda vatandaş izledi. Antalya İl Seçme Müsabakalarında aldığı kupa ve madalyalarla turnuvaya damga vuran Manavgat Belediyesi güreşçileri, Akdeniz'in Kırkpınar'ı olan Manavgat Güreşleri'nde minik, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, deste, küçük orta, küçük, büyük orta kategorilerinde kol bağlayacak.

9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Manavgat Belediyesi Güreşçilerinin büyük başarılara imza atacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her kategoride başarıya ulaşacaklarını dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat halkımız ata sporumuz olan güreşi çok seviyor. Biz de gelecek kuşaklara ata sporumuzu aktarmak amacıyla Manavgat Belediye'miz bünyesinde alt yapı kurarak gençlerimizi güreş sporuyla bir araya getirdik. 12 Nisan Pazar günü Ilıca Stadyumu'nda düzenleyeceğimiz güreşlerimizde çocuklarımızdan büyük başarılar bekliyorum. Şimdiden bütün güreş severlerimizi Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet ediyorum" dedi.

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