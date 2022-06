GeForce NOW’a Haziran ayında 25 yeni oyun geliyor

Bu Perşembe günü, yaz başlangıcı GeForce NOW kütüphanesine bu hafta katılan 7 oyun ve Haziran ayında gelecek toplam 25 oyunla kutlanıyor.

Games Workshop altıncı yılını Warhammer Skulls Festivali’yle ve GeForce NOW Powered by GAME+’a katılan Warhammer Serisine sunduğu indirimlerle kutluyor.

Oyunculara indirimle şu oyunlar sunuluyor:

● Warhammer: Vermintide II (Steam)

● Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store)

● Warhammer 40,000: Battlesector (Steam, Epic Games Store)

● Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (Steam, Epic Games Store)

● Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War (Steam, Epic Games Store)

● Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (Steam)

● Warhammer 40,000: Mechanicus (Steam)

Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine yedi yeni oyun katılıyor:

● LEAP (Steam’de yeni sürüm)

● Souldiers (Steam’de yeni sürüm)

● Twilight Wars: Declassified (Steam’de yeni sürüm)

● ABRISS - build to destroy (Steam)

● ANNO: Mutationem (Steam)

● Kathy Rain: Director's Cut (Steam)

● Star Conflict (Steam)

Ayrıca bu ay gelecek diğer oyunlar:

● MythBusters: The Game- Crazy Experiments Simulator (8 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)

● POSTAL: Brain Damaged (9 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)

● Pro Cycling Manager 2022 (9 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)

● Tour de France 2022 (9 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)

● Builder Simulator (9 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)

● Chivalry 2 (12 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)

● Starship Troopers - Terran Command (16 Haziran’da Steam ve Epic Games Store’da yeni sürüm)

● Airborne Kingdom (Steam)

● Core Keeper (Steam)

● Fishing: North Atlantic (Steam)

● Immortal Life (Steam)

● The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

● KeyWe (Steam)

● King Arthur: Knight's Tale (Steam)

● Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)

● No Straight Roads: Encore Edition (Steam)

● Silt (Steam ve Epic Games Store)

● SimAirport (Steam)