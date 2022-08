GeForce Now’a ağustos ayında 38 yeni oyun geliyor

Bulut çözümleri yaygınlaşmaya devam ediyor. İlk olarak depolama çözümleriyle hayatımıza giren bu teknoloji, bugünlerde çok daha zorlu görevleri yerine getirebiliyor. Bunlardan sonuncusu ise oyun tarafında karşımıza GeForce Now gibi servislerle çıktı.

NVIDIA‘nın GeForce Now isimli servisi, eski donanımlarda bile modern oyunları oynamayı mümkün kıldı. Özellikler ülkemiz gibi alım gücü düşük olan bu teknoloji yeni bir PC ya da konsol alamayan oyuncuların adeta hayatını kurtardı. Şimdi ise bu servis, 38 yeni oyunu kütüphanesine ekliyor.

Ayın ilk GFN Perşembe gününde GeForce NOW’a 13 yeni oyun ekleniyor. Ağustos ayında GeForce NOW kütüphanesine eklenen Saints Row ve Rumbleverse gibi 38 heyecan verici oyuna da hazır olun. Üyeler, RTX ON ile Retreat to Enen dahil 13 yeni oyunu oynayarak ayı bugün başlatabilirler.

Bu ay GeForce NOW destekli cihazlar yayınlanan yeni oyunlarla doluyor. GeForce’un farkıyla Mac’lerde oynanabilen Saints Row ve Rumbleverse gibi heyecan verici yeni sürümler de dahil olmak üzere, oyuncuların dört gözle bekleyecekleri 38 yeni oyun bulunuyor.

Bu ağustos ayının sonlarında buluta gelecek oyunların tam listesi:

Tyrant’s Blessing (8 Ağustos’ta Steam’de Yeni Sürüm)

Farthest Frontier (9 Ağustos’ta Steam’de Yeni Sürüm)

Arcade Paradise (11 Ağustos’ta Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)

Rumbleverse (11 Ağustos’ta Epic Games Store’da Yeni Sürüm)

Cult of the Lamb (11 Ağustos’ta Steam’de Yeni Sürüm)

Thymesia (18 Ağustos’ta Steam’de Yeni Sürüm)

Ultimate Fishing Simulator 2 (22 Ağustos’ta Steam’de Yeni Sürüm)

Fallen Legion Revenants (23 Ağustos’ta Steam ve Epic Games Store’ Yeni Sürüm)

Saints Row (23 Ağustos’ta Epic Games Store’da Yeni Sürüm)

The Bridge Curse: Road to Salvation (25 Ağustos’ta Steam’de Yeni Sürüm)

F1 Manager 2022 (30 Ağustos’ta Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)

Scathe (31 Ağustos’ta Steam’de Yeni Sürüm)

Mondealy (31 Ağustos’ta Steam’de Yeni Sürüm)

Century: Age of Ashes (Steam ve Epic Games Store)

Clanfolk (Steam)

Coromon (Steam ve Epic Games Store)

Dark Deity Name (Steam ve Epic Games Store)

Hotline Miami 2: Wrong Number (Steam)

HYPERCHARGE: Unboxed (Steam ve Epic Games Store)

Infinite Lagrange (Steam)

Last Call BBS (Steam)

Lumencraft (Steam)

Phoenix Point (Epic Games Store)

Plague Inc: Evolved (Steam)

Rebel Inc: Escalation (Steam)

