GeForce NOW’a 6 yeni oyun ve 2.0.41 güncellemesi geliyor

Bu haftanın ilk duyurusu 23 Haziran’da GeForce NOW’a gelecek olan, popüler, açık dünya aksiyon, RPG oyunu Genshin Impact'ın tanıtılması oldu. Bu açık dünya aksiyon oyununda, yeni bölgeler keşfedilebilir, farklı kültürler, garip yaratıklar ve beklenmedik hikayelerle karşılaşılabilir.

Genshin Impact, oyuncuları görsel olarak çarpıcı Teyvat dünyasına getiren, ücretsiz bir açık dünya aksiyon RPG oyunu. Oyuncu, kayıp ikizini bulmak için yolculuğa çıkan ve yol boyunca Teyvat'ın gizemli sırlarını keşfeden gizemli "Gezgin" rolünü üstleniyor. 23 Haziran’dan itibaren GeForce NOW oyuncuları, Teyvat'taki yedi büyük şehirden üçü olan, her biri benzersiz kültürlere, hikayelere ve geniş bölgelere sahip ve oyunculara çeşitli yaratıklar, sırlar ve gizli hazineler sunan Mondstadt, Liyue Limanı ve Inazuma'yı keşfedebilecekler. Oyun ilerledikçe daha fazla şehir, hikâye, karakter ve dönemsel etkinlikler yayınlanacak.

GeForce NOW Powered by GAME+’ın yeni 2.0.41 uygulama güncellemesi çok istenen bir özelliği de beraberinde getiriyor. PC ve Mac uygulamalarında, panodan yayın içi kopyala ve yapıştır desteği ile dijital mağaza içinde uzun ve karmaşık bir parola girmeye gerek kalmayacak. Bu yeni özellikle oyunlara daha hızlı ulaşılabilecek.

Bu hafta kütüphaneye altı yeni oyun ekleniyor ve Rainbow Six Siege’in 7. Yıl 2. sezonu başlıyor.

• Chivalry 2 (Steam’de Yeni Sürüm)

• Starship Troopers - Terran Command (Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)

• Builder Simulator (Steam)

• Supraland (Epic Games Store)

• The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

• POSTAL: Brain Damaged (Steam)