GeForce NOW bulut oyun hizmeti, oyunculara neredeyse her cihazda (düşük performanslı PC'ler, Mac'ler, Android ve SHIELD TV) düşük gecikme süresi ve harika ışın izlemeli grafiklerle birinci sınıf bir GeForce PC oyun deneyimi sunuyor.

GeForce NOW üzerinden oyunu başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz ve bu da her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

Bu hafta paylaşılan güncelleme yeni yayınlanan 3 oyun; Maneater, Saints Row: The Third Remastered and Strategic Mind: Blitzkrieg ile birlikte 26 oyunu içeriyor.

Ubisoft’un Epic Games Store'daki en büyük oyunlarından sekizi 11 Haziran'a kadar %50-75 indirimli olarak GeForce NOW kütüphanesine katılıyor.

Ayrıca, The Long Dark GeForce Now kütüphanesine tekrar dönüş yapıyor. Hinterland'ın kurucusu ve CEO'su Raphael van Lierop konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “GeForce NOW katılım sözleşmesi, oyun geliştiricilerine oyunlarının ne zaman ve nerede kullanılabileceği konusunda kontrol sağlıyor ve böylece tüm oyuncularımız için olumlu bir deneyim sağlayabiliyoruz. Bulut oyun hizmeti, düşük özellikli veya uyumsuz cihazlara sahip olan oyuncular için harika bir fırsat sunuyor. Bu sayede GeForce NOW yeni oyuncu kitlesinin The Long Dark’ı deneyimleyebilmesini kolaylaştırıyor. Erişilebilirlik bizim için büyük önem teşkil ediyor ve NVIDIA'yı geliştiricilerin kendi içeriklerini kontrol etmesi yolunda attığı bu adım için tebrik ediyoruz.”

Perşembe günleri yayınlanan GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde;

• Maneater (PC lansmanı ve Epic Games Store’da yayınlanmasıyla aynı anda – 5/25)

• Saints Row: The Third Remastered (PC lansmanı ve Epic Games Store’da yayınlanmasıyla aynı anda – 5/22)

• Strategic Mind: Blitzkrieg (PC lansmanı ve Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda – 5/22)

• Assassin’s Creed Origins (Epic Games Store)

• Assassin’s Creed Odyssey (Epic)

• Assassin's Creed III Remastered (Epic)

• Clustertruck

• Deadside

• Epistory - Typing Chronicles

• Expeditions: Viking

• Far Cry: New Dawn (Epic)

• For Honor (Epic)

• GWENT: The Witcher Card Game

• Kholat

• Kona

• Monster Train

• Oriental Empires

• Path Of Wuxia

• Space Rangers HD: A War Apart

• The Crew 2 (Epic)

• The Long Dark

• Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Epic)

• Train Fever

• Watch Dogs 2 (Epic)

• X-Morph: Defense

• Zombie Army Trilogy